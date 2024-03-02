Пьяный житель Барнаула зарезал таксиста и попал в ДТП на его машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле пьяный 34-летний мужчина поссорился с таксистом и зарезал его, угнал автомобиль, а после попал в ДТП, сообщает СУ Следственного комитета по Алтайскому краю. По данным ведомства, причиной конфликта стал отказ водителя подождать пассажира поздно вечером 1 марта. Мужчина поехал к знакомому, а затем по другому адресу, где попросил его дождаться.

Пассажир вновь высказал просьбу подождать его, однако получил отказ. В ходе произошедшего по данному поводу конфликта подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — указано в сообщении.

Злоумышленник вытолкнул тело мужчины и решил скрыться с места происшествия, но затем врезался в дорожный знак, вскоре после этого его задержали сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Адлере задержали 47-летнего мужчину по подозрению в убийстве 17-летнего молодого человека в центре Петербурга, совершенном 26 лет назад. По версии следствия, подозреваемый убил несовершеннолетнего ударом в горло и закопал его тело недалеко от места происшествия.