Пьяный военный из карабина подстрелил соседку, защищая честь матери В Омске пьяный военный подстрелил соседку и получил два года колонии

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В Омске военнослужащий Сергей Меркушев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из карабина случайно ранил соседку, нанеся ей тяжкий вред здоровью, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд. Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам колонии, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно полагая, что кто-то из жильцов его дома принудил его мать убраться в лифте, и недовольный этим, взял принадлежавший ему карабин и стал поочередно стучать в двери соседних квартир, — говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина хотел сделать выстрел вверх, но из-за опьянения направил дуло карабина на соседнюю дверь, где находилась соседка мужчины. Суд посчитал, что военнослужащий не хотел причинить кому-либо вред, однако признал его виновным в хулиганстве с применением оружия и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Дагестане мужчина совершил самосуд над виновным в ДТП, в результате которого погиб его сын. По данным канала, отцу мальчика не понравился мягкий приговор районного суда и он застрелил осужденного и его адвоката. Baza уточняет, что в прошлом году 22-летний юноша сбил 15-летнего ребенка на мопеде, ему дали полтора года ограничения свободы.