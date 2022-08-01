​Пьяный водитель взял в заложники полицейского на Сахалине На Сахалине пьяный мужчина с гранатой взял в заложники инспектора ГИБДД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

31 июля на Сахалине пьяный водитель, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского и потребовал, чтобы тот отвез его домой, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел после того, как сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительный автомобиль и остановили его возле заправки в селе Стародубское. Водитель был пьян, в салоне машины находился его девятимесячный сын.

Вместо приветствия мужчина достал гранату, выдернул чеку и, угрожая подорваться, приказал одному из инспекторов сесть за руль. Делать в такой ситуации было нечего, поэтому лейтенант Муковкин сделал, как просил водитель. <...> В точке прибытия его (злоумышленника. — NEWS.ru) скрутили полицейские, — сообщил канал.

Позже выяснилось, что граната оказалась муляжом. Сотрудники правоохранительных органов передали ребенка врачам.

Ранее блогер Александра Коршунова опубликовала видеозапись, на которой ее маленький сын управляет автомобилем. На кадрах мальчик широко улыбается, переключает музыку и даже крутит руль. Видеороликом заинтересовалась полиция.

Позднее адвокат блогера сообщил, что Коршунову могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.