Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на остановке в Южно-Сахалинске Две женщины погибли в ДТП на автобусной остановке в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Пьяный водитель в Южно-Сахалинске врезался в автобусную остановку, сообщила пресс-служба УГИБДД по Сахалинской области. Там отметили, что две женщины погибли на месте.

Мужчина и ребенок 10 лет получили травмы, их госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка.

Водитель 1998 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на автобусный павильон, в котором находились люди. В результате ДТП две женщины погибли на месте. Мужчина и ребёнок 10 лет доставлены в медицинские учреждения, — рассказал представитель ведомства.

Ранее в Москве водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе. По некоторым данным, находящийся за рулем мужчина был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.

До этого в Свердловской области автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.