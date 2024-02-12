Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Екатеринбурге Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Массовая авария произошла на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге, передает Е1.ru. Ее устроил 39-летний нетрезвый водитель BMW 7, который, не снижая скорости на въезде, протаранил четыре машины, из-за чего пятая получила сильный удар.

Пострадала 45-летняя женщина на Kia Rio. Водителя, устроившего ДТП, проверили на состояние алкогольного опьянения, тест показал 0.921 промилле. Теперь мужчина будет привлечен к административной ответственности за управление ТС в пьяном виде. Telegram-канал Ural Mash опубликовал фото с места событий.

Ранее массовая авария с участием 29 автомобилей произошла на трассе М-4 «Дон» в Ступино Московской области. В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Судя по опубликованным в Сети кадрам, причиной массового ДТП могли стать плохие погодные условия.

Также массовое ДТП случилось на трассе в Адыгее. По дороге в станицу Ханскую произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека. Причины ДТП неизвестны.

До этого на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись девять автомобилей, среди которых было пять грузовых машин. Массовая авария парализовала движение транспорта в обоих направлениях. В результате ДТП пострадали два человека.