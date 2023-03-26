Пьяный водитель сбил двух детей в Тынде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тынде пьяный водитель сбил двух детей и попытался скрыться с места происшествия. 10-летняя девочка погибла на месте, 13-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

Инцидент произошел вечером 25 марта по местному времени на улице Дина Рида. Водитель 1987 года рождения с признаками опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, наехал на двух детей, которые шли по обочине дороги.

В результате ДТП пешеходы — девочка 2012 года рождения от полученных травм скончалась на месте, мальчик 2010 года рождения с тяжелыми травмами был доставлен в лечебное учреждение, — говорится в сообщении правоохранителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель во время парковки автомобиля переехал сидевшего у лужи ребенка. Автомобилист рассказал, что просто не заметил мальчика, мать которого в это время находилась на остановке и разговаривала по телефону. Он отметил, что рядом с местом, где произошло ДТП, находится небольшой пригорок, из-за которого ребенка не было видно. В результате мальчик отделался царапинами и легким шоком.