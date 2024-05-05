Пьяный водитель-рецидивист решил прокатиться последний раз «78»: в Ленинградской области остановили лишенного прав пьяного водителя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД остановили во Всеволожском районе Ленинградской области автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения, для которого это был последний день за рулем, сообщает телеканал «78». По его информации, суд лишил мужчину водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде, однако решение вступает в силу только с 6 мая.

Теперь пьяному автомобилисту-рецидивисту грозит еще 1,5 года без водительского удостоверения за повторное нарушение. Кроме того, ему могут выписать штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако наказание для нарушителя могло быть намного строже, если бы его остановили на следующий день, поскольку вождение в нетрезвом виде без прав карается штрафом уже до 300 тысяч рублей и арестом.

Ранее СМИ сообщали о наезде пьяного мужчины на электросамокате на девятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге. От удара ребенок упал и ударился головой. В больнице пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.

До этого СМИ сообщали, что житель Первоуральска помог остановить пьяного водителя «Газели», зацепившись за окно. Инспекторы ГИБДД устроили за автомобилистом погоню, один из них даже прыгнул на лобовое стекло транспорта. Нетрезвого нарушителя скрутили и надели на него наручники.