Пьяный водитель протаранил остановку с людьми под Липецком В Липецкой области пьяный водитель сбил трех человек на остановке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области легковой автомобиль, управляемый пьяным водителем, врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились трое пешеходов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.

Предварительно, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате ДТП один пешеход 1971 года рождения погиб на месте, еще двое с различными травмами госпитализированы, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дорожная авария произошла на улице Максима Горького в городе Лебедянь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автобус выехал на тротуар и протаранил группу пешеходов. В результате пострадали пять человек. Состояние четверых из них оценивалось как тяжелое. Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса уснул за рулем, это было зафиксировано видеокамерой, установленной в салоне.

До этого водитель «Нивы» протаранил остановку в Москве, пострадали пять человек, которые ждали автобуса. Все они были госпитализированы.