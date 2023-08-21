Пьяный водитель врезался в поезд, пытаясь скрыться от ГИБДД в Хабаровске

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Водитель автомобиля в Хабаровском крае протаранил движущийся состав на железнодорожном переезде. Инцидент произошел, когда пьяный мужчина пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщает РИА Новости.

В Хабаровском крае пьяный водитель решил скрыться от ГИБДД, но что-то пошло не так, и на его пути возник товарный поезд, — говорится в сообщении.

Сам мужчина не пострадал, а машине понадобится ремонт.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку у станции Егозово в Кузбассе. Трагедия произошла днем 19 августа. Она скончалась от полученных травм. Транспортная прокуратура начала проверку.

В начале месяца суд вынес приговор по делу Владимира Кизика, толкнувшего 15-летнего подростка под поезд метро. Сам инцидент произошел в Московском метрополитене 9 марта. Мужчина внезапно ударил в спину школьника, стоявшего неподалеку от края платформы. Тот не удержался и упал под приближающийся состав. Мальчику удалось выжить благодаря оперативной реакции машиниста.

Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение. Ранее он уже проходил лечение с диагнозом «шизофрения».