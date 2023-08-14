Пьяный водитель насмерть сбил двухмесячную девочку на глазах родителей Пьяный водитель в Бурятии насмерть сбил двухмесячную девочку и покалечил ее отца

Фото: buryatia.sledcom.ru

В Заиграевском районе Бурятии пьяный водитель сбил на дороге двухмесячную девочку и ее отца на глазах у матери, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. От полученных травм младенец скончался. Отец ребенка был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель задержан, сейчас решается вопрос о его аресте.

13 августа подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле марки Toyota Caldina по одной из улиц в селе Усть-Брянь. В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных травм девочка скончалась, <...> 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести, — говорится в сообщении СК.

В отношении 44-летнего жителя Бурятии возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Как сообщалось ранее, 6 августа мужчина на автомобиле Skoda насмерть сбил ребенка в районе Кронштадтского бульвара в Москве. По данным ГАИ, инцидент произошел, когда ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места преступления.

Позднее водителя Skoda нашли и задержали. Он заявил на суде, что ехал на зеленый сигнал светофора. По его словам, после столкновения с ребенком он покинул ДТП из-за страха, а после — употребил алкоголь. Мужчину арестовали на два месяца по обвинению в совершении аварии, повлекшей смерть несовершеннолетнего.