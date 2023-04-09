Пьяный водитель насмерть сбил двух детей в Ярославской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Рыбинске Ярославской области пьяный водитель сбил двух детей, находившихся на тротуаре. После этого он попытался скрыться с места происшествия. Оба ребенка погибли. Об этом сообщили в прокуратуре по региону.

Уголовное дело возбуждено следственными органами территориального управления Следственного комитета России по пп. «а», «б» ч. 6 ст 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 29-летний местный житель управлял автомобилем Ford Mondeo, будучи пьяным. Мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух детей в возрасте восьми и девяти лет.

Водитель был задержан при попытке скрыться с места происшествия. В этом полиции помогли очевидцы произошедшего.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины произошло в райцентре Духовницкое Саратовской области. В результате пострадали восемь человек, среди которых пятеро детей.

Также стало известно, что два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель», которое произошло в городе Вихоревке Братского района Иркутской области. Еще семь человек получили травмы.