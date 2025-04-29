Пьяный водитель на Ямале проехал с инспектором ГИБДД на капоте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пуровском районе ЯНАО 34-летний пьяный житель поселка Уренгой сбил инспектора ГИБДД и проехал с ним на капоте, пишет «Ямал-Медиа». В отношении него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по округу.

Водитель был остановлен сотрудником полиции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве. Мужчина проигнорировал требования инспектора, совершил на него наезд и продолжил движение. После резкого торможения сотрудник упал на асфальт, получив травмы, а подозреваемый скрылся.

По статье о применении насилия в отношении представителя власти водителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас его разыскивают. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медпомощь.

Ранее в Новой Зеландии водитель сбил двух полицейских, а после протаранил автомобиль правоохранителей. В результате ДТП один из правоохранителей — старший сержант-женщина скончалась от полученных травм.