Пьяный водитель каршеринга в Петербурге катался с трупом на крыше

Фото: Социальные сети

Ночью 24 декабря очевидцы в Санкт-Петербурге сообщили полиции о разбитой машине каршеринга, катающейся с трупом на крыше по Василеостровскому району, пишет KP.RU. По данным газеты, водителем оказался 32-летний мужчина, который бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Также в кармане у сбитого 39-летнего пешехода полицейские обнаружили пакет с наркотиками.

За рулем каршеринга был сильно пьяный инженер-конструктор. Он сбил пешехода, которого от удара подбросило на крышу машины и зацепило за элементы кузова. Возили труп долго, от улицы Кораблестроителей через Морской порт. Сам водитель слабо помнил последние несколько часов своей ночной жизни, — говорится в публикации.

Виновника ДТП задержали по месту проживания. По его словам, он слабо помнит, что произошло ночью.

Против водителя каршеринга завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Ростове-на-Дону пьяный водитель протаранил сразу 12 автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел около двух часов дня и предположили, что мужчина был пьян. Припаркованные автомобили получили достаточно серьезные повреждения. У одного из владельцев пострадавшей машины не открывается капот и вытекает тосол, у других — вмятины на крыльях и дверях.