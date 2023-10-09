В Химках пьяный водитель протаранил алкомаркет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель подмосковных Химок врезался на автомобиле в алкомаркет на улице Ивановской, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он влетел в закрытый магазин вина.

После аварии автомобиль загорелся, водителю удалось спастись. Мужчине помог житель ЖК «Новогорск Парк», в котором располагался алкомаркет. После ДТП пострадавшего водителя госпитализировали. У него диагностировали перелом ноги и челюсти.

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Ранее на острове Русский во Владивостоке подросток без водительских прав сбил двух пешеходов. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. После наезда на жителей легковушка повредила еще три иномарки и мотоцикл.

По факту произошедшего проводится проверка. В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы по трем статьям.