Пьяный угонщик в Нижнем Новгороде на скорости влетел в подростка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде пьяный водитель на скорости сбил 17-летнего подростка, видеозапись опубликовал Telegram-канал Ni Mash. Отмечается, что машина, на которой ехал мужчина была угнанной.

На кадрах видно, как юноша идет по тротуару, вдруг со спины на большой скорости в него влетает легковушка. Подросток заметил приближающийся автомобиль за сотые доли секунды до столкновения, однако шансов от него увернуться не было.

Согласно информации Mash, инцидент произошел на улице Чаадаева. Пострадавший был экстренно госпитализирован, информации о степени тяжести травм нет. Подозреваемый, чья личность пока неизвестна, будет привлечен по двум статьям: угон автомобиля и езда в нетрезвом виде. Стало известно, что управлявший транспортным средством мужчина приехал в Нижний Новгород из Забайкальского региона.

В июне на Боровском шоссе в Москве автомобиль такси, проигнорировав красный сигнал светофора, сбил на переходе трех пешеходов. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее в центре столицы водитель каршеринга зигзагом промчался по проезжей части, после чего на большой скорости вылетел на тротуар, где сбил 40-летнего пешехода. Инцидент произошел на Мытной улице.