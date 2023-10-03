Пьяный тракторист попытался форсировать реку на Камчатке

Фото: МЧС РФ

Нетрезвый тракторист попытался на спор форсировать реку в камчатском селе Мильково, сообщает региональное управление МЧС России в Telegram. Транспортное средство заглохло и частично ушло под воду, водителя спасли и госпитализировали с признаками переохлаждения.

28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался на спор пересечь реку на тракторе, но не рассчитал силы своего «железного коня». Транспорт заглох и частично ушел под воду, — говорится в сообщении.

Водитель сообщил о произошедшем спасателям и остался в кабине ждать помощи, его вытащили на берег мокрого и обессиленного.

Ранее в Республике Алтай мужчину, пытавшегося переплыть реку Катунь, унесло течением. Вдоль береговой линии проводились поисково-спасательные работы, однако они не дали результатов. Поисково-спасательные работы вели пожарные из Онгудайской пожарно-спасательной части № 8, они обследовали 15 км береговой линии от села Иня до населенного пункта Малый Яломан. В то же время в соцсетях сообщалось, что мужчина переплывал реку на спор, его действия снимали на видео.

До этого на территории турбазы «Виктория» в Республике Алтай утонула пятилетняя девочка из Новосибирска. Как сообщили в администрации Чемальского района, родители ребенка уснули и заметили пропажу дочери спустя полчаса. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились за помощью в экстренные службы. В СУ СКР республики рассказали, что тело погибшей нашли в реке Катунь на расстоянии 200 м вниз по течению от места происшествия.