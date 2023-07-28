Пьяный священник попытался убежать от сотрудников ДПС после аварии В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался убежать от сотрудников полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам ДПС из Волгограда пришлось догонять пьяного священника, спровоцировавшего аварию на дороге в Дзержинском районе, сообщил Telegram-канал «Волгоград №1». После задержания мужчина пытался сбежать и оскорблял правоохранителей.

По данным канала, оказавшись в наручниках, нарушитель начал кричать сотрудникам, что является священнослужителем. Вместе с тем он угрожал перейти в ислам, если его не отпустят. На опубликованных каналом кадрах видно, как сотрудник ДПС с трудом удерживает священника, пытающегося убежать.

Ранее в Москве пьяный водитель попытался заехать в Кремль на своем автомобиле. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина доехал до Красной площади, после чего начал уговаривать охрану на КПП пропустить его на «бизнес-встречу». Автомобилиста задержали и отправили в СИЗО. Мужчина ожидает суда за вождение в нетрезвом виде.

До этого пьяный житель Урюпинска, находясь за рулем Chevrolet Lacetti, врезался в машину ДПС. В результате столкновения погиб 27-летний сотрудник дорожной службы. Также травмы получил 12-летний ребенок, находившийся в салоне иномарки. Владелец Chevrolet был задержан, ему грозит уголовное наказание.