Mash: пьяный сотрудник ялтинского СК разбил лицо подчиненному «Mash на волне»: замглавы ялтинского СК Гулаксизов разбил лицо подчиненному

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что заместитель руководителя Следственного комитета по городу Ялте Платон Гулаксизов устроил драку на празднике в честь дня образования СК. По информации канала, в ходе потасовки он накинулся на старшего следователя и разбил ему лицо, драка попала в объективы камеры видеонаблюдения.

Как передает канал, инцидент произошел в одном из кафе на набережной. По информации Mash, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Гулаксизов обвинил подчиненных в профнепригодности, после чего в конфликт вмешался руководитель ялтинского Следственного комитета, который пытался разнять драку. Как передает «Mash на волне», пострадавший следователь получил травмы головы и лица, он два дня провел в больнице.

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