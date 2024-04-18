Пьяный севастополец угрожал взорвать дом «Mash на волне»: пьяный севастополец угрожал полицейским взорвать дом гранатой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе пьяный местный житель позвонил в полицию и сообщил, что взорвет дом гранатой, передает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, мужчину уже не раз забирали в отделение полиции за различные правонарушения.

Как сообщает канал, злоумышленник выпивал в своей квартире. В какой-то момент, пишет канал, его вывели из себя «вымышленные враги» и он захотел взорвать здание. Отмечается, что полицейские прибыли на место и обнаружили, что граната — муляж. Правоохранители разбираются с мужчиной.

Ранее около 700 человек эвакуировали из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова в Москве. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов.

До этого экстренным службам в Петербурге поступило сообщение о том, что на крейсере «Аврора» заложены две бомбы. Звонивший требовал миллион рублей, чтобы «не случилось беды». О двух взрывных устройствах по телефону 112 сообщил мужчина, отказавшийся представиться. Взрывчатки на крейсере в итоге не обнаружили. Правоохранители ищут злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.