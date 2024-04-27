Пьяный самокатчик упал на рельсы и остановил движение трамваев В Екатеринбурге самокатчик упал на трамвайные рельсы

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Самокатчик упал на трамвайные рельсы на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал Ural Mash. В результате инцидента произошла остановка движения транспорта на полчаса.

По данным канала, парень, который ехал на самокате, находился в тяжелом состоянии, из его головы текла кровь. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Как указал Mash, спустя 15 минут к нему приехала скорая помощь.

Ранее двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве. После ДТП они остановились неподалеку и наблюдали за ребенком несколько минут, а затем скрылись с места происшествия. Инцидент произошел у школы № 2109 в Южном Бутово. Мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали, врачи поставили диагноз «сотрясение мозга».

Также первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что необходимо ограничить скорость электросамокатов на уровне производителя. Также нужно сделать электросамокаты слышимыми во время движения и установить номера на электрической технике. При этом она признала, что невозможно поставить на каждый перекресток камеру с ИИ.