Россиянин разнес алкомаркет из-за низкой зарплаты дочери и попал на видео Baza: в Пензенской области мужчина устроил погром в магазине «Красное и Белое»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пензенской области мужчина устроил погром в магазине «Красное и Белое», сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, таким образом он решил отомстить за маленькую зарплату дочери. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Как передает канал, инцидент произошел в городе Кузнецке. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения ворвался в магазин перед его закрытием и начал швырять бутылки в стену. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей. Помимо этого, было повреждено оборудование. Мужчину задержали и арестовали на восемь суток.

Ранее в Иркутской области четверо подростков украли алкоголь из магазина и напали на продавца. Один из несовершеннолетних брызнул в лицо сотруднику из перцового баллончика. Двое подростков скрылись с места, испугавшись охраны. Позднее всех нападавших задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге ранее задержали жителя Ростовской области, который устроил погром в одном из продуктовых магазинов. Злоумышленник разбросал продукты между прилавками и ударил ножом подсобного рабочего, после чего скрылся. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.