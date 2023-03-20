Пьяный россиянин избил свою таксу и откусил ей ухо Пьяный житель Омска жестоко избил свою таксу, укусил ее за ухо и бросил в закрытой квартире

Фото: omskhvostik/vk.com

Пьяный житель Омска избил свою таксу, укусил ее за ухо и бросил в закрытой квартире, сообщили сотрудники приюта для животных «Омские хвостики» в соцсети «ВКонтакте». По данным приюта, у собаки, которую нападавший подобрал на улице несколько лет назад, сломан позвоночник и отбиты внутренние органы. Причины агрессивного поведения мужчины на данный момент неизвестны.

Напился, да так, что избил Марселя руками и ногами, предположительно откусив собаке ухо (судя по характеру ран). Сломал позвоночник, отбил органы, — говорится в сообщении.

На помощь собаке пришли соседи, которые отвезли избитую таксу в приют, сотрудники которого обратились в полицию. На следующий день мужчина решил забрать питомца, но узнал стоимость лечения и передумал. Спустя несколько дней у собаки остановилось сердце.