Пьяный российский мэр набросился на полицию с топором «Вечорка»: пьяный мэр Сретенска устроил дебош на дороге и угрожал полиции топором

Фото: Соцсети

Мэр Сретенска Евгений Киргизов

Мэр города Сретенска (Забайкальский край) Евгений Киргизов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожал местным жителям пистолетом, а на сотрудников полиции решил наброситься с топором. О похождениях нетрезвого градоначальника пишет местное издание «Вечорка». По словам журналистов, подобные выходки в его исполнении граждане уже могли наблюдать прежде. Дебош мэр начал, находясь за рулем своей иномарки. Он парковался против правил, а также выскакивал из автомобиля и размахивал пистолетом.

Затем мэр повздорил с пассажирами проезжающего авто, им он также угрожал и устроил погоню за ними. На красивом мосту через Шилку он попал в ДТП, протаранив машину местного жителя. Но и этого показалось ему мало. Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка. Затем просто уехал с места происшествия, — сообщили сотрудники «Вечорки».

Журналисты уточнили, что для задержания Киргизова полиции пришлось ввести план «Перехват».

Мэр Сретенска прежде работал в правоохранительных органах. 11 лет назад он в форме капитана полиции на мосту стрелял по проезжающим автомобилям из табельного оружия. Этот инцидент закончился условным сроком. В 2022 году Киргизов стал главой города.

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