Пьяный росгвардеец насмерть сбил девушку на переходе В Челябинске пьяный сотрудник ОМОНа Росгвардии насмерть сбил 18-летнюю девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранним утром 6 июня в Челябинске 25-летний сотрудник ОМОНа Росгвардии насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает региональное управление СКР. ДТП произошло на Свердловском тракте. Уточняется, что мужчина передвигался на личном автомобиле Ford Focus. Девушка пересекала проезжую часть по регулируемому переходу, который находился в режиме желтого мигающего сигнала. От полученных травм она скончалась на месте.

В утреннее время 6 июня текущего года 25-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по Свердловскому тракту города Челябинска, совершил наезд на 16-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия, — сообщили в СК РФ.

Информагентство «Первое областное» со ссылкой на республиканское управление Росгвардии сообщает, что в ведомстве организовали проверку по факту участия их сотрудника в ДТП. Там добавили, что сотрудник подлежит увольнению и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

В Белогорске Амурской области под колесами мусоровоза ранее погиб девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде. По предварительным данным, водитель грузовика не заметил ребенка, двигаясь задним ходом. Пострадавший мальчик скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи, назначен ряд проверок.