Пьяный приморец решил прогнать детей с площадки и открыл по ним огонь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жителя Уссурийска арестовали на два месяца за стрельбу из газового пистолета в сторону детей, которых он пытался прогнать с игровой площадки во дворе, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел около дома № 25 на улице Штабского.

Сначала мужчина потребовал от детей, которые играли в футбол у него под окнами, уйти, а получив отказ, начал стрелять по несовершеннолетним из своей квартиры. Ребята сами обратились в правоохранительные органы. В отношении злоумышленника возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия. В СК по Приморскому краю уточнили, что речь идет о 48-летнем местном жителе. Он обстрелял детскую площадку из пистолета ИЖ 79-8, в это время там находились трое несовершеннолетних. На момент преступления мужчина был пьян.

Ранее житель Челябинска прострелил детскую комнату соседки и чудом не попал в маленького ребенка. Мужчина рано утром перезаряжал ружье и случайно выстрелил в стену. Соседка, услышав выстрелы, обошла квартиру и нашла пулю в ванной, еще одно отверстие было в детской комнате.

Предположительно, пуля прошла рядом с кроватью шестилетнего ребенка, продырявила матрас, отрикошетила от пола и пробила стену в ванной. Сосед успел уехать до приезда полиции, однако спустя несколько часов его задержали.