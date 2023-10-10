Пьяный полицейский за рулем наехал на мужчину, одумался и вызвал коллег Пьяный полицейский наехал на лежавшего на дороге мужчину в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяный сотрудник полиции одного из подразделений ОМВД России по Волоколамскому городскому округу на иномарке ночью наехал на лежавшего на дороге мужчину, рассказали в УМВД Московской области. Как сказано на сайте ведомства, водитель сначала скрылся с места ДТП, но затем вернулся и вызвал экстренные службы. Инцидент произошел 6 октября около 04:50 на Рижском шоссе.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на мужчину, лежащего на проезжей части, после чего покинул место происшествия. Осознав произошедшее, он вернулся к месту аварии и сообщил в экстренные службы. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть пострадавшего, — говорится в сообщении.

Водителя, младшего сержанта полиции 1999 года рождения, доставили в отдел. Выяснилось, что за рулем он был в свободное от службы время. После произошедшего его уволили из органов «по отрицательным основаниям». О погибшем мужчине известно, что он 1984 года рождения. Следствие выяснит причины, по которым погибший лежал на проезжей части, а также точную причину смерти. По данным Telegram-канала SHOT, покойный работал пожарным.

Ранее в центре Калуги пьяный водитель на легковушке въехал в толпу людей на автобусной остановке. В результате произошедшего погибли двое человек, включая 14-летнюю школьницу, а также пострадали десять человек.