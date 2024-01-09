Пьяный подросток заживо сжег бездомного на Сахалине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Сахалине пьяный подросток поссорился с бездомным мужчиной и поджег его, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. От полученных травм пострадавший скончался. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью.

Инцидент произошел 7 января в городе Долинск, в общежитии, расположенном на улице Ленина. По данным следствия, ссора между 16-летним подростком и 46-летним мужчиной возникла на бытовой почве.

Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге два ученика старших классов облили бензином и подожгли 13-летнего мальчика. По словам матери пострадавшего подростка, он провел в больнице более двух месяцев, перенес операцию по пересадке кожи и стал инвалидом, а виновные в произошедшем так и не понесли наказания.