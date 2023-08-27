Подросток на тракторе насмерть сбил мужчину и уехал в ночной клуб Подросток на тракторе насмерть сбил мужчину и уехал в свердловский ночной клуб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток из Свердловской области в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 44-летнего мужчину на тракторе, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. После аварии 17-летний юноша отправился в ночной клуб. ДТП произошло в поселке Красногвардейский на улице Мичурина.

По данным ведомства, несовершеннолетний взял ключи от трактора, пока родители спали. Выехав на встречную полосу, он сбил мужчину, которого принял за «какой-то предмет на дороге». По словам автоинспекторов, юноша вышел из трактора и увидел человека, однако не придал этому большого значения, поэтому направился в клуб. Там он рассказал о происшествии знакомым.

Отец сообщил следователям, что ранее разрешал сыну кататься на тракторе по полю. Мужчину планируют привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Против подростка завели два уголовных дела.

Житель московского района Южное Бутово ранее сбил на электросамокате пятилетнего ребенка. После произошедшего он скрылся, однако момент происшествия засняли камеры уличного видеонаблюдения.

Пострадавший ребенок после аварии был госпитализирован. По словам его отца, сбивший мальчика молодой человек ненадолго остановился, однако потом уехал.