Пьяный подросток протаранил 10 автомобилей на парковке в Красноярске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске пьяный 16-летний подросток за рулем Toyota врезался в 10 припаркованных автомобилей и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. Полицейские позднее обнаружили нарушителя в СНТ «Луч», там же был найден его автомобиль в перевернутом состоянии. Как уточнили в ведомстве, подросток не справился с управлением, из-за чего его авто перевернулся.

Полицейскими установлено, что транспортным средством управлял 16-летний парень, который взял без спроса автомобиль у своих родителей, — говорится в сообщении.

Подростку провели тест на алкоголь, результат которого показал, что содержание алкоголя в крови составило 0,5 промилле. Материалы дела передадут в подразделение по делам несовершеннолетних о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание подростка.

В конце апреля подросток из подмосковной Балашихи, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, сбил пешеходов и врезался в здание торгового центра на шоссе Энтузиастов. В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и его мать, пострадавших доставили в больницу.

Ранее двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве. После ДТП они остановились неподалеку и наблюдали за ребенком несколько минут, а затем скрылись с места происшествия. Инцидент произошел у школы № 2109 в Южном Бутово.