Пьяный петербуржец обокрал четвероклассника и попытался затащить его домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина забрал у четвероклассника деньги и попытался увести его домой, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мальчик встретил незнакомца в подъезде, куда зашел с другом, чтобы погреться.

Мужчина, подойдя к мальчикам, начал требовать у них деньги, те отдали ему 100 рублей. После этого незнакомец повел одного из них в алкомаркет, а его друга отправил гулять. Приятель школьника позвонил родителям, а те обратились в полицию. В итоге по пути из магазина мужчину со школьником перехватили во дворе на соседней улице.

Задержанным оказался 39-летний местный житель. Соседи рассказали, что он страдает от алкоголизма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мать школьника сообщила, что ее сын в сильном стрессе, но физически не пострадал.

Ранее в Башкирии в городе Стерлитамаке мужчина в балаклаве пытался похитить девочку во дворе жилого дома, которую успел выхватить из рук злоумышленника ее брат. Дети возвращались из школы, когда за ними начал идти незнакомец, попавший на видео. СМИ писали, что подозреваемым оказался 18-летний горожанин, который с детства является инвалидом.