Пьяный пенсионер заперся в «жигулях» после ДТП

Пожилой автовладелец в состоянии алкогольного опьянения закрылся в Ладе «семёрке» после аварии с «лексусом» в городе Обь. Затем он попытался сбежать с места происшествия. Об этом сообщает Сиб.фм.

Столкнулись автомобили у поликлиники № 1 на улице Калинина. Как рассказали свидетели, пенсионер отказался выходить из машины, а после попытался незаметно скрыться. Кто виноват в ДТП, выясняют сотрудники ГАИ.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке полицейский насмерть сбил пенсионерку. Он был на служебном автомобиле, столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Для борьбы с ДТП в России разработчики камер автоматической фиксации предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости. Помимо фактора безопасности, в ассоциации указывают на то, что эта мера делает трафик более равномерным. В частности, исключаются случаи, когда водители разгоняются на свободных от камер участках, а затем резко тормозят непосредственно перед ними.