Пьяный отец бросил дочерей с переломами на месте ДТП в ХМАО Три дела возбудили против пьяного отца, бросившего дочерей на месте ДТП в ХМАО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу три уголовных дела возбудили в отношении пьяного отца, бросившего двух дочерей на месте ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ольга Абмайкина. По ее словам, авария произошла 15 сентября на трассе Урай — поселок Половинка. Как уточняет Mash Ural, девочки остались на месте ДТП с сотрясением мозга и серьезными переломами.

Инцидент с ДТП, где отец бросил детей на месте происшествия, случился 15 сентября. В отношении водителя возбуждено три уголовных дела за то, что он был лишен прав и находился в состоянии опьянения, за то, что пассажирам причинен вред здоровью, и за оставление в опасности, — пояснила представитель ведомства.

Как пишет Ural Mash, мужчина взял с собой дочерей, находясь в трезвом состоянии, но вскоре остановился у алкомаркета и выпил. Не справившись с управлением, машина вылетела в кювет, после чего мужчина вышел из нее и спрятался в кустах, оставив травмированных детей. Старшая дочь самостоятельно разбила стекло и помогла младшей сестре выбраться из машины, после чего дети бродили по трассе в поисках помощи. Когда их отца нашли, он заявил, что не знает девочек. Кроме того, уточняется, что он сел за руль, будучи лишенным водительских прав за пьяное вождение.

Ранее сообщалось, что восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, шестеро из них госпитализированы. Подробности аварии уточняются.