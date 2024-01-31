Пьяный охотник попытался застрелить егеря в Ленобласти

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В поселке Понтонное Ленинградской области пьяный охотник попытался застрелить егеря, но сделать это у него не получилось, пишет «МК в Ленобласти». Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленобласти, егерю удалось уклониться от выстрела, после чего он отобрал ружье у нетрезвого мужчины.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Охотника, попытавшегося застрелить егеря, задержали. Подозреваемого отправили на допрос.

В подмосковном лесу возле деревни Глуховки ранее обнаружили пенсионерку с простреленной головой. Женщину задела пуля, выпущенная местным газовщиком. Инцидент произошел 26 января. Местный житель приехал на карьер, чтобы подготовить карабин для охоты. Он стрелял по мишеням и не заметил, как одна из пуль задела пенсионерку.

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области до этого возбудило уголовное дело против 63-летнего местного жителя, который на охоте выстрелил в 17-летнюю школьницу, приняв ее за косулю. По информации ведомства, девушка получила ранение поясницы.

В конце декабря сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ростовской области по подозрению в незаконной охоте на лосей. В полицию обратились местные жители, обнаружившие труп животного.