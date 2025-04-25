Пьяный россиянин застрелил собаку и оставил ее истекать кровью В Челябинске пьяный мужчина застрелил собаку и оставил ее умирать в подъезде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске пьяный мужчина застрелил собаку и оставил ее истекать кровью в подъезде, сообщает 74.ru. По данным издания, горожанин бегал по дому с ружьем всю ночь и пугал соседей. От рук живодера погибла собака Чернышка, которая 10 лет жила в одном из подъездов дома.

Жители рассказали, что очень любили животное, которое было дружелюбным и не кидалось на людей. Однако накануне собака гавкнула на супругу стрелка. По словам челябинцев, агрессор работает физруком в школе. Полицейские начали проверку.

Ранее в деревне Заостровье Ленинградской области 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из пневматической винтовки собаку своей соседки. Трагедия развернулась на глазах 17-летней девочки, выгуливавшей питомца. Подозреваемого задержали в тот же день после жалобы родителей несовершеннолетней.

До этого в Красноярске живодеры изнасиловали собаку жесткими предметами, после чего бросили ее умирать. Как рассказала волонтер организации «Бездомный пес» Ирина, животное в момент обнаружения истекало кровью. Врачи не смогли спасти его, после пятой остановки сердца собака скончалась.