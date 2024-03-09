Пьяный мужчина зарубил возлюбленную мачете из ревности «72.ru»: мужчина нанес 42 удара мачете возлюбленной в Тюменской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяный мужчина убил свою возлюбленную в селе Уват Тюменской области, нанеся ей 42 удара мачете, пишет издание «72.ru». Местный житель приревновал женщину к бывшему мужу.

За два месяца до инцидента жертва ушла от супруга к новому знакомому. Во время одной из ссор мужчина набросился на женщину и нанес множество ударов мачете по голове, шее, спине, рукам и ногам.

Осознав, что возлюбленная уже мертва тюменец уснула. На следующий день последствия ссоры увидела мать местного жителя и вызвала полицию, пишут авторы статьи. По информации издания, убийцу отправили в колонию строгого режима на девять лет.

Ранее рабочие во время проведения строительных работ в центре Москвы под рестораном нашли останки более 10 человек, черепа и кости пролежали под землей 20–30 лет. Неожиданную находку обнаружили при демонтаже подземных коммуникаций на глубине 3,5 метра 10 черепов, 17 позвонков, три ребра, десятки других костей и две челюсти.

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