Пьяный мужчина угрожал взорвать океанариум в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетителей и персонал Приморского океанариума эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу научно-образовательного комплекса. Один из посетителей заявил, что принес с собой бомбу.

Посетитель в нетрезвом виде объявил, что у него в рюкзаке бомба. Сотрудники Росгвардии приняли решение эвакуировать посетителей и сотрудников океанариума из главного корпуса. Была проведена проверка. Мужчину оперативно задержали прибывшие сотрудники ОВД, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

После задержания выяснилось, что никакого взрывного устройства у мужчины при себе нет. Мотивы его поступка пока неизвестны. В пресс-службе комплекса сообщили, что главный его корпус вновь открыт для посетителей.

На прошлой неделе экстренные службы Москвы проверяли Останкинскую телебашню после очередного анонимного сообщения о минировании. Башня была закрыта на вход, но эвакуация посетителей и сотрудников при этом не проводилась. Взрывное устройство обнаружено не было.

В июле телецентр «минировался» дважды в течение суток. Башню обследовали кинологи с собаками. В обоих случаях тревоги оказались ложными.