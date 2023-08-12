Посетителей и персонал Приморского океанариума эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу научно-образовательного комплекса. Один из посетителей заявил, что принес с собой бомбу.
Посетитель в нетрезвом виде объявил, что у него в рюкзаке бомба. Сотрудники Росгвардии приняли решение эвакуировать посетителей и сотрудников океанариума из главного корпуса. Была проведена проверка. Мужчину оперативно задержали прибывшие сотрудники ОВД, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
После задержания выяснилось, что никакого взрывного устройства у мужчины при себе нет. Мотивы его поступка пока неизвестны. В пресс-службе комплекса сообщили, что главный его корпус вновь открыт для посетителей.
На прошлой неделе экстренные службы Москвы проверяли Останкинскую телебашню после очередного анонимного сообщения о минировании. Башня была закрыта на вход, но эвакуация посетителей и сотрудников при этом не проводилась. Взрывное устройство обнаружено не было.
В июле телецентр «минировался» дважды в течение суток. Башню обследовали кинологи с собаками. В обоих случаях тревоги оказались ложными.