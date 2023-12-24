Пьяный мужчина протаранил автостоянку и угнал служебную машину полицейских SHOT: житель Челябинской области угнал машину полицейских при задержании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель города Катав-Ивановска в Челябинской области угнал служебную машину полицейских, сообщил Telegram-канал SHOT. Перед этим он протаранил несколько автомобилей, припаркованных на стоянке. В отношении нарушителя возбуждены два уголовных дела по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По информации канала, 27-летний гражданин был задержан после ДТП на парковке. Его посадили в служебную «Ниву», однако юноша сразу придумал план побега. Он увидел ключи в замке зажигания, закрылся изнутри, когда правоохранители вышли, завел двигатель и уехал. Проворно задержать нарушителя удалось спустя 15 минут.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае помощник участкового угнал служебную «Ниву», чтобы добраться до возлюбленной. Единственный автобус, на котором он мог доехать до нее, ходит всего лишь раз в двое суток. Молодой человек не стал ждать и украл ключи от служебной машины.

Полицейскую «Ниву» позже обнаружили на трассе. Парень не доехал до деревни девушки 22 километра из-за того, что машина заглохла. Теперь в отношении сержанта проводится служебная проверка.