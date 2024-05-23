Пьяный мужчина «пошел в атаку» на Росгвардию с вилкой Гость кафе в Петербурге пытался атаковать сотрудников Росгвардии с вилкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетитель кафе на Гончарной улице в Санкт-Петербурге попытался атаковать сотрудников Росгвардии с вилкой, сообщили в пресс-службе ведомства. По ее данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В правоохранительные органы обратились работники кафе на Гончарной улице, сообщившие, что в заведении находится дебошир, который пытается ударить ножом бармена и угрожает персоналу расправой, — уточнили в органе.

Два наряда вневедомственной охраны незамедлительно прибыли на место событий. Увидев силовиков, 25-летний мужчина оставил нож. Однако на представленных Росгвардией кадрах видно, что при задержании мужчина схватился за вилку и попытался атаковать правоохранителя. Росгвардеец уклонился от удара, а пьяного гостя обезвредили и задержали.

Ранее в Москве задержали уроженца Нижегородской области за нанесение побоев работнику службы безопасности метрополитена, сообщило столичное управление полиции. Инцидент произошел на станции «Трубная».

По данным полиции, конфликт начался после того, как сотрудник службы безопасности помешал проходу 44-летнего мужчины, который был сильно пьян. Расстроенный пассажир ударил охранника стеклянной бутылкой по голове. Дебошира задержали. Пострадавший госпитализирован с ушибленной раной лобной области.