Пьяный мужчина напал с ножом на пассажира автобуса в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе пьяный мужчина напал с ножом на пассажира автобуса, пишет «360» со ссылкой на очевидцев событий. Уточняется, что нападавшему сделали замечание из-за громкого разговора по телефону, после чего тот напал на пассажира.

Разговаривал громко по телефону и матерился, ему мужчина сделал замечание. А слово за слово, и он с ножом набросился, там еще дети это видели и слышали, — прокомментировала жительница Уфы.

Очевидица рассказала, что мужчина пырнул ножом пассажира, после чего выбежал из автобуса. Жители вызвали полицию, а также сами пытались найти нападавшего. Пассажир, который пострадал от рук пьяного мужчины, потерял много крови.

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