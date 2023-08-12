Пьяный мужчина напал на таксиста и полицейских в центре Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный мужчина подрался с таксистом и полицейскими в центре Екатеринбурга, передает Telegram-канал Mash Ural. Сначала он повздорил с подвозившим его домой водителем. По приезде на место он смог пробить кулаком лобовое стекло в машине. Таксист вызвал полицейских. Мужчина начал драку и с ними.

Двое сотрудников впоследствии скрутили дебошира и увезли в отделение.

12 августа посетителей и персонал Приморского океанариума эвакуировали из-за угрозы взрыва. Один из посетителей заявил, что принес с собой бомбу. Позже стало известно, что он был пьяным и никакого взрывного устройства у мужчины при себе не было. Его задержали. Мотивы его поступка не сообщались. В пресс-службе комплекса сообщили, что главный его корпус вновь открыт для посетителей.

8 августа Telegram-канал Babr Mash сообщил, что пьяная жительница Иркутска вызвала пожарных, чтобы привлечь к себе внимание. Уточняется, что за вызов без причины ей назначили административный штраф.

Канал отмечает, что женщина выпила, после чего позвонила в МЧС и сообщила о том, что из-за проводки в доме якобы вспыхнул пожар. Пока к ней ехали спасатели, она накрыла на стол. Когда пожарные прибыли, она пригласила их поужинать, однако мужчины сильно удивились и отказались от предложенного.