Пьяный мужчина на тракторе пытался вытащить жену с ребенком из дома соседа Mash: житель Бутурлино разгромил на тракторе дом соседа из-за жены

Фото: НАК

Житель поселка Бутурлино в Нижегородской области разгромил дом соседа на тракторе, сообщил Telegram-канал Mash. Мужчина пытался вытащить оттуда жену, которую избил несколькими минутами ранее. В итоге он разворотил крыльцо, забор и разбил окно.

По информации канала, 24-летний мужчина жил у родителей жены, но в последнее время стал выпивать и ссориться с ними, после чего переехал в Бутурлино. Супруга с новорожденным ребенком приехали его проверить, однако пьяному мужчине это не понравилось. Он избил девушку, которой позднее удалось сбежать к соседям. Узнав об этом, мужчина угнал трактор и въехал прямо в дом. Жильцы успели вызвать наряд полиции, который и задержал пьяного россиянина.

Ранее сообщалось, что в Златоусте Челябинской области пьяный мужчина ударил по голове бутылкой 13-летнюю школьницу. Мужчина пристал к девочке и ее друзьям на улице. За детей вступилась соседка, тогда хулиган увязался за женщиной и повредил ей автомобиль. Девочка, желая предотвратить нападение, схватила дебошира за рукав, и тогда мужчина ударил ее пивной бутылкой по голове.