Пьяный москвич уснул на надувной лодке и оказался посреди моря в Сочи

Фото: t.me/urpso_mchs

В Сочи пьяный мужчина уснул в надувной лодке, и его унесло в море, сообщает в Telegram пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Отмечается, что мужчину обнаружили в 300 метрах от прибрежной зоны. Спасатели эвакуировали его на берег без последствий для здоровья.

Сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России на спасательном катере «Стрингер» вышли в акваторию Черного моря для эвакуации на берег 57-летнего мужчины, уснувшего в надувной лодке. <...> Дойдя на моторной лодке до пострадавшего, спасатели подняли мужчину на борт судна и эвакуировали на берег. От туриста исходил сильный запах алкоголя. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, — рассказали в ЮРПСО МЧС.

Отмечается, что об инциденте оперативным службам сообщил очевидец. Он увидел, что мужчину в состоянии алкогольного опьянения уносит в сторону моря, и решил позвать спасателей. Отмечается, что сам турист приехал на море из Москвы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе прохожие спасли ребенка, которого накрыло волной на набережной и унесло в море. Некоторые из добровольцев пострадали, их сбило с ног потоками воды. На помощь ребенку пришли по меньшей мере шесть человек, они взялись за руки, образовав цепочку.