Пьяный мобилизованный избил до смерти командира в Челябинской области

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Mgorsk.ru со ссылкой на Магнитогорский гарнизонный военный суд сообщает, что в Челябинской области пьяный мобилизованный избил командира до смерти. По данным издания, конфликт произошел в купе штабного вагона вечером 23 декабря.

Как пишут журналисты, нетрезвый старший сержант в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана, тоже призванного на службу по мобилизации. По данным Mgorsk.ru, от полученных травм командир скончался на месте.

СМИ приводит цитату пресс-службы суда, из которой следует, что старшего сержанта обвиняют в совершении насильственных действий в отношении начальника в период мобилизации.

Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 334 УК РФ, — сказали в суде.

Как отмечает Mgorsk.ru, военнослужащий на два месяца взят под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Кемеровской области мобилизованные устроили драку с местными жителями в одном из кафе. По информации издания, в результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

Также Telegram-канал Baza сообщал, что в Мелитополе 12 пьяных мобилизованных устроили перестрелку в местном кафе. По информации канала, один из участников конфликта получил огнестрельное ранение в плечо. По данным журналистов, сотрудники военной полиции задержали в заведении 12 человек.