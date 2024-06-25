Пьяный матрос с ножом устроил дебош на судне в Санкт-Петербурге 78.ru: пьяный матрос устроил дебош на судне из Петербурга в Германию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

24-летний мужчина устроил дебош на судне «Скаймарина», который вышел из Санкт-Петербурга и направлялся в Германию под панамским флагом. По его данным, матрос схватился за нож. Чтобы его усмирить капитан судна решил сделать экстренную остановку в Кронштадте, передает 78.ru.

Известно, что происшествие случилось лишь спустя два часа после выхода из порта. Мужчина выпивал у себя в каюте, а после вышел на палубу и повздорил с другим членом экипажа. На место происшествия, в Кронштадт, прибыла полиция. Сняли дебошира с судна или нет — не сообщается. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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