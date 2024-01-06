Пьяный красноярец вывернул шлагбаум ради своих спутниц и попал на видео Mash: житель Красноярска посреди ночи сломал шлагбаум во дворе жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красноярска в нетрезвом состоянии сломал шлагбаум во дворе дома на проспекте Кутузова в присутствии своих спутниц, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Действия мужчины попали на камеру домофона.

На кадрах видно, что инцидент произошел ночью. Мужчина в сопровождении двух девушек, вместо того чтобы обойти заграждение, навалился на него и стал сдвигать. В итоге ему удалось вывернуть шлагбаум, и вся компания проследовала к подъезду многоэтажного дома.

Ранее в Иркутске дворник защитил местную жительницу от пьяного дебошира. Блогер Надежда Вишневская рассказала, что заходила во двор своего дома, когда ее начал преследовать нетрезвый мужчина. Она попросила его отстать. Тогда мужчина схватил девушку за талию, но та сумела его оттолкнуть.

Блогер призналась, что в тот момент ее охватил шок. Но на подмогу поспешил местный дворник, который лопатой отпугнул нетрезвого мужчину. Девушка успела убежать и позвонила матери.

Вишневская уточнила, что после этого случая пошла на прогулку с собакой вместе с матерью. Там они вновь встретили пьяного мужчину, который на нее напал. Женщины попытались сфотографировать его, но дебошир начал им угрожать. К тому времени приехал жених девушки. Позднее он нашел спасшего ее дворника и поблагодарил его.