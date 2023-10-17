Пьяный кикбоксер избил 13-летнего сына, не отвечавшего на звонки В Константиновске тренер по кикбоксингу избил 13-летнего сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области тренер по кикбоксингу избил 13-летнего сына после того, как тот не ответил на его звонки, сообщает Telegram-канал Don Mash. По информации канала, мужчина несколько раз ударил ребенка по голове, после чего скрылся. Утверждается, что в момент избиения он был пьян.

Инцидент произошел на днях в Константиновске. По данным Don Mash, местный тренер по кикбоксингу часто употреблял алкоголь и поднимал руку на жену с ребенком, это привело к разводу супругов, причем муж добился раздельной опеки над сыном — суд разрешил ему видеться с мальчиком три раза в неделю. В один из дней мужчина выпил и позвонил подростку, тот не взял трубку. Разъяренный отец встретил сына на улице и нанес ему несколько ударов по голове. Когда ребенок смог позвать маму и обратиться в полицию, мужчина уже скрылся.

Ранее суд в Ростовской области приговорил 59-летнего жителя региона к двум годам лишения свободы условно за избиение своего 11-летнего сына и 88-летней матери. Следствие доказало, что отец-одиночка многократно ударил ребенка по голове за просьбу проверить уроки, а престарелую мать едва не задушил, требуя денег. Мужчина поначалу все отрицал, но затем признался в содеянном. Мальчика забрали в приют.