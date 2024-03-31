Пьяный екатеринбуржец голышом разгромил мясной магазин E1.RU: полиция задержала жителя Екатеринбурга, разгромившего магазин мяса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения снял футболку, показал неприличный жест и начал громить магазин мяса на улице Титова, сообщает E1.RU со ссылкой на УМВД по городу. Агрессивного мужчину задержали прибывшие на вызов сотрудники полиции. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Прибывший наряд полиции задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Нетрезвый нарушитель в виду его неадекватного поведения был передан бригаде скорой медицинской помощи, — заявили в ведомстве.

По словам одной из очевидцев, пьяный мужчина разбил стекло магазина. Задержать дебошира помог один из покупателей, руки и ноги нарушителя порядка связали скотчем. При этом екатеринбуржец едва не покалечил охранника.

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