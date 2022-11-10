Пьяный дебошир напал на женщин-полицейских в отделении Обнинска

Пьяный житель Обнинска напал на двух сотрудниц МВД, устроив дебош в отделе полиции, сообщает «360» со ссылкой на прокуратуру Калужской области. Известно, что 44-летнего мужчину до этого доставили дежурную часть, так как его обвиняли в административном правонарушении. Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. Усмирить нападавшего удалось только при помощи трех других полицейских. Издание уточнило, что мужчина — рецидивист и ранее привлекался к ответственности.

Установлено, что мужчина, <...> находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу в отношении начальника смены и оперативного дежурного дежурной части, — сообщили в прокуратуре.

На записи камер видеонаблюдения видно, как задержанный выволок одну из сотрудниц дежурной части в коридор, а когда другая попыталась за нее заступиться он схватил ее за волосы и повалил на пол. В какой-то момент одной из девушек удалось вырваться и вызвать подкрепление.

В Костромской области пожилой дебошир ранее выстрелил в полицейского, сопровождавшего его в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель скончался. Подозреваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.