Пьяный дагестанец откусил девушке ухо из-за ссоры в отеле Петербурга

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В петербургском отеле поругались парень с девушкой, в итоге 29-летний уроженец Дагестана откусил возлюбленной мочку уха. Женщину госпитализировали после того, как в 02:30 ночи была нажата тревожная кнопка.

По данным «Фонтанки», нападавший живёт в Петербурге с родителями уже 18 лет. Он сам забронировал номер в гостинице и пригласил туда свою девушку.

Около двух ночи он начал за ней бегать по всему отелю.

16 февраля в 02:33 поступила информация о том, что персонал одного из отелей воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Через три минуты к объекту прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нетрезвого постояльца, который нанёс телесные повреждения своей знакомой, — сказано в официальном комментарии ГУ Росгвардии по городу.

На место выезжали следователи. Задержанного передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее NEWS.ru рассказывал историю жителей Самары Екатерины и Артёма, которые в поисках заработка решили отправиться на Ставрополье. Им предложили хорошие деньги. Но оказалось, что молодые люди попали в настоящее рабство к дагестанцам. Об этом рассказали активисты движения против рабства «Альтернатива».