Пьяный читинец похитил таксиста и возил его в багажнике угнанной машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Читы обвинили в похищении водителя такси, которого он в течение десяти часов возил в багажнике угнанной машины, пишет «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. По версии следствия, злоумышленник оставил машину вместе с пострадавшим в лесу возле Молоковского тракта.

По имеющимся данным, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в марте 2024 года ехал из села Еремино в Читу на такси вместе женой и детьми, но поссорился с водителем. Позднее мужчина избил оппонента до потери сознания руками по голове, а затем вытащил его из машины и положил в багажник.

Злоумышленник насильно заставил жену довезти их в город. Затем высадил семью из машины и около десяти часов ездил по Чите вместе с похищенным. Местный житель также потратил с карты потерпевшего 1,5 тысячи рублей на сигареты, алкоголь и другие товары. Потом он бросил не пришедшего в сознание таксиста в лесу возле Молоковского тракта вместе с машиной и вернулся домой.

Похищенного человека вскоре удалось найти и доставить в медицинское учреждение. Правоохранители задержали читинца, против него возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 18 лет.

Сбивший несколько человек на пешеходном переходе в Благовещенске водитель микроавтобуса ранее попросил прощения во время заседания в городском суде у родственников своих жертв. Он также заявил, что принимает ответственность за свои действия и заслуживает «самого сурового наказания», так как сел за руль пьяным.